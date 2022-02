Mbappé fait plier le Real Madrid, Manchester City royal

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Si le PSG ne s'est pas largement imposé ce soir, c'est uniquement à cause de Thibault Courtois ! Le gardien du Real Madrid a longtemps repoussé les très nombreuses tentatives des joueurs de la capitale, notamment d'un Kylian Mbappé très en jambes. Il s'est même offert le luxe de repousser un pénalty de Lionel Messi (70e), obtenu par Mbappé. Les Parisiens, dont Neymar, qui a joué les vingt dernières minutes, ont obtenu la récompense de leurs efforts à la 92e suite à un exploit de Mbappé, qui s'est infiltré entre deux défenseurs madrilènes avant de marquer d'un plat du pied dans le petit filet opposé de Courtois. Avec ce succès, le PSG a pris une sérieuse option pour la qualification tant il a dominé son sujet.

Dans l'autre match, Manchester City n'a fait qu'une bouchée du Sporting Portugal. Les Lions, qui jouaient à domicile, ont vécu un calvaire, eux qui étaient menés 4-0 à la mi-temps, but de Mahrez, Silva (x2) et Foden. Sterling a ajouté un cinquième but peu après la mi-temps. Autant dire que le retour à l'Etihad ne sera qu'une formalité pour Pep Guardiola et ses hommes, qui ont fait de la victoire finale en C1 leur objectif de la saison.

LIONEL MESSI HAS A PENALTY SAVED BY THIBAUT COURTOIS ❌ pic.twitter.com/RU3OlqQuLx — GOAL (@goal) February 15, 2022