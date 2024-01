Le PSG passe tranquillement à Orléans, Mbappé signe une nouvelle masterclass

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Deux buts (16’ et 63’ sp), une passe décisive en forme de caviar pour la tête de Gonçalo Ramos (72’), une deuxième pour le piqué du jeune Mayulu (88’) Kylian Mbappé a encore été le grand Monsieur de la victoire du PSG au stade de la Source.

Mbappé le meilleur depuis Baratte…

Auteur de ses 33ème et 34ème réalisations en Coupe de France, le Bondynois est non seulement le meilleur buteur en activité dans la compétition mais il se rapproche de Jean Baratte, l’attaquant phare des Dogues des années 50 en devenant le premier joueur professionnel à avoir inscrit 32 buts au sein d’un même club dans la vieille dame. Le record de Baratte (48 buts) sera toutefois difficile à aller chercher s’il quitte Paris cet été…

Kylian #Mbappé (@PSG_inside) devient le 1er joueur à inscrire 32 buts pour un même club professionnel en @coupedefrance depuis Jean Baratte avec le @losclive en 1953 (48 réalisations). #USOPSG #CDF — Stats Foot (@Statsdufoot) January 20, 2024

… Et décisif 1,81 fois par match depuis ses débuts en Coupe

Autre statistique folle de Kylian Mbappé : avec 15 passes décisives en 27 matchs de Coupe de France, le capitaine de l’équipe de France aurait été décisif 49 fois depuis ses débuts de la compétition soit 1,81 fois en moyenne par match. Absolument indécent…

Que retenir d’autre de ce match sinon ? La belle résistance des hommes de Karim Mokkedem, récompensé d’un but du capitaine Nicolas Saint-Ruf (86’) sur un coup de pied arrêté mal défendu par Paris. On pourrait aussi parler de l’animation un peu déséquilibrée du PSG de Luis Enrique mais, avec la qualification, on va finalement s’attarder sur le festival Mbappé et personne ne nous en voudra…

