Le PSG s'impose malgré tout, Lens surpris, l'OL tenu en échec

PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Le PSG a connu l'enfer en première période à la Mosson mais il a su tenir bon et, malgré sa mauvaise passe actuelle, repartir de l'Hérault avec une victoire méritée (2-0). Lors des 45 premières minutes, les leaders de la L1 ont vu Kylian Mbappé manquer deux fois un pénalty, sortir sur blessure, idem pour Sergio Ramos et un but de Lionel Messi annulé par la VAR. En début de seconde période, même sort pour Achraf Hakimi. Mais finalement, Fabian Ruiz (55e), Lionel Messi (72e) et Zaïre-Emery ont donné la victoire à Paris (3-1, Mavididi réduisant le score à 2-1). Un Paris désormais leader devant l'OM.

Car le RC Lens a calé à domicile face à Nice (0-1) et abandonne donc sa place de dauphin. L'Olympique Lyonnais, lui, a buté sur la muraille brestoise à domicile (0-0), où il fait un sacré complexe cette saison devant des supporters très remontés. A signaler la large victoire du Stade Rennais sur Strasbourg (3-0) alors que l'AS Monaco a connu une deuxième période agitée pour venir à bout d'Auxerre (3-2).