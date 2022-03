Le Real Madrid humilie le PSG, City tranquille

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Qui aurait cru le Real Madrid capable d'une telle remontada ? Surclassés lors du match aller, dominés et menés en première période, mis au supplice par les accélérations de Kylian Mbappé, le leader de la Liga a pourtant réalisé l'exploit d'éliminer le PSG (3-1 après le 0-1 de l'aller). Karim Benzema a inscrit un incroyable triplé (61e, 76e, 78e), mélange de grinta et de finesse technique. Il y avait sans doute faute sur Gianluigi Donnarumma sur son égalisation, ce but qui a tout changé, mais l'histoire ne retiendra pas ça. Comme dans les années 80 ou sous le commandement de Zinédine Zidane, les Merengue ont réalisé une remontada miraculeuse.

De son côté, Manchester City a assuré le service minimum à domicile contre le Sporting Portugal (0-0). Mais les hommes de Pep Guardiola avaient fait le travail à l'aller et assuré leur qualification à Alvalade (5-0).