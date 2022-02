Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

La grosse info : le PSG a la plus grosse masse salariale de la planète

L'Equipe a révélé ce jeudi que la masse salariale du PSG avait explosé cette saison avec les arrivées l'été dernier de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. Elle dépasse aujourd'hui les 600 M€ et représente plus du tiers de la somme totale de la L1.

Mais aussi...

Le bras droit de Zidane recalé aux Girondins, Mollet (MHSC) évasif sur son avenir, la Premier League s'affole sur Ekitike

LOSC : Gourvennec avance avec quelques doutes à Montpellier mais défend son gardien

L'Instant Mercato : RC Lens, LOSC surveillé, Mbappé, Salah, Osimhen, l'été a déjà débuté (VIDEO)

OL, PSG – Mercato : Lucas Paqueta fait une grosse mise au point sur son cas personnel

Girondins : le futur coach de Bordeaux nommé après le RC Lens ?

Manchester United : la confidence qui met fin à tout déclin de Cristiano Ronaldo

Real Madrid : Casillas en couple avec cette bombe ? Sa réponse est mythique