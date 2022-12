Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La grosse info : Matuidi, c'est fini ! Blaise Matuidi a annoncé via les réseaux sociaux qu'il raccrochait les crampons, à 35 ans. Le milieu de terrain, champion du monde 2018, était sans club depuis six mois et la fin de son aventure avec l'Inter Miami. Il aura remporté 21 trophées au gré de ses passages à Troyes, Saint-Etienne, Paris, la Juventus et Miami. PSG, ASSE, équipe de France : Matuidi raccroche les crampons

Podcast Men's Up Life

Mais aussi...

Fonseca regrette Ounahi, vers un ex de Rennes à Nice et un ancien du Real Madrid à Monaco ?

France - Argentine : Martinez lâche Mbappé pour insulter Tchouaméni, un ex de l’OM le ruine !

RC Lens : Haise a reçu une bonne nouvelle avant l’OGC Nice

Equipe de France, Real Madrid : plusieurs coups bas de Deschamps et des Bleus avec Benzema ?

FC Barcelone : Xavi va recadrer un Mondialiste, Pedri prend déjà cher !

Pour résumer Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 23 décembre. Et il est notamment question de Blaise Matuidi, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière à 35 ans.

Raphaël Nouet

Rédacteur