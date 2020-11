Ligue 1 : AS Monaco – PSG, les compos probables

Jeudi après-midi en conférence de presse, Thomas Tuchel a annoncé les retours probables de Moise Kean, Kylian Mbappé et Neymar Jr, tous aptes pour le déplacement à Monaco. Il est cependant possible que le technicien allemand opère à une gestion des troupes en prévision du choc face à Leipzig et alors que certains de ses internationaux (Mbappé, Florenzi, Marquinhos, Di Maria notamment) sont revenus tardivement. Neymar devrait lui débuter sur le banc.

Les Sud-américains du PSG ménagés ?

Au rayon des absents, Marco Verratti, qui a eu une petite réaction cette semaine, va souffler un ou deux jours et serait même déjà incertain pour Leipzig. Mauro Icardi est toujours en phase de reprise. Pour Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Juan Bernat, il ne faudra pas compter sur eux pour les matches de la semaine.

Du côté de l'AS Monaco, Niko Kovac devra surtout bâtir une équipe compétitive en étant privé de son meilleur joueur, Wissam Ben Yedder, positif au Covid-19 avec les Bleus et obligé de respecter son protocole de mise en quarantaine. Pour autant, le Croate ne devrait pas déroger au 4-4-2 mis en place sur les derniers matches.

Monaco : Mannone – Aguilar, Disasi (cap.), Badiashile, Caio Henrique – S.Diop, Tchouaméni, Fofana, Gelson Martins – Jovetic, Volland.

Paris : Navas – Dagba, Diallo, Kimpembe (cap.), Kurzawa – Herrera, Paredes, Rafinha – Sarabia, Kean, Mbappé.