Ligue 1 : PSG - Clermont, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Qui l’eût cru, mais les bons débuts du promu Clermontois font que ce PSG - Clermont s’apparente à un choc de la 5ème journée. Et pour cause, le 3e (Clermont) se déplace chez le 1er (PSG). Pour ce match Mauricio Pochettino risque de devoir composer sans ses stars sud-américaines : Messi, Di Maria, Neymar, Paredes jouent tous pour leurs sélections dans la nuit de jeudi à vendredi et risquent donc d’être absents. De plus, Kylian Mbappé est lui incertain après avoir été touché au mollet avec l’Equipe de France. Néanmoins, la dernière recrue du PSG Nuno Mendes pourrait bien faire sa première apparition dans le groupe.

Les absents du côté du PSG : Mbappé, Ramos, Bernat (reprise). Letellier, Dagba, Kurzawa (blessé), Rafinha (écarté).

De son côté Pascal Gastien devrait pouvoir compter sur un effectif quasi complet pour ce gros déplacement à Paris mais avec tout de même une carte à jouer au vu des potentiels nombreux absents.

Les absents du coté de Clermont : Phojo, Abdul Samed, Billong, Jaby (reprise)

PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, N.Mendes - Herrera, Gueye, Wijnaldum - Verratti - Icardi, Draxler.

Clermont : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, N'Simba - Iglesias (cap.), Gastien - Dossou, Berthomier, Allevinah - Bayo.