Ligue 1 : PSG, Nice, Brest... la DNCG a tranché

Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La DNCG, gendarme financier du football français, a indiqué ce jeudi dans le cadre du réexamen de la situation des clubs pour la saison sportive 2022-2023 qu'elle ne prenait aucune sanction contre le PSG, l'OGC Nice et le Stade Brestois. En L2, Amiens, Sochaux et Le Havre n'ont aucune sanction non plus, tout comme le Red Star (N1). En revanche, Niort (L2), Nancy et Châteauroux (N1) verront leur masse salariale et leurs indemnités de mutations encadrées.

Laurent HESS

Rédacteur