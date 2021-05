Ligue 1 : PSG - RC Lens, les compos (Pochettino fait tourner mais aligne Neymar)

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Trois jours après la désillusion face à Manchester City (1-2) en demi-finales aller de la Champions League et trois jours avant un retour crucial, le PSG va tenter de se remobiliser pour la Ligue 1. La réception du RC Lens est un enjeu crucial pour les hommes de Mauricio Pochettino, 2e à un point du LOSC, qui reçoit l'OGC Nice ce soir. Tout faux pas est interdit.

Même obligation de résultat pour les Sang et Or. Actuellement détenteurs de la 5e place, ils ont vu l'OM patiner hier contre le RC Strasbourg (1-1) mais revenir tout de même à leur hauteur. Et le Stade Rennais est à deux points. En cas de défaite au Parc par deux buts d'écart et de victoire des Rouge et Noir demain à Bordeaux, le Racing pourrait se retrouver 7e dimanche soir…

PSG : Navas - Dagba, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Diallo - Pereira, Gueye - Draxler, Neymar, Sarabia - Icardi.

RCL : Farinez - Gradit, Fortes, Medina - Michelin, Cahuzac (cap.), Doucouré, Fofana, Clauss - Ganago, Kalimuendo.