Ligue des Champions : Bayern Munich - PSG, les compos probables et les absents

Pour ce choc, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, sera privé de Mauro Icardi, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, blessés, ainsi que Marco Verratti et Alessandro Florenzi, positifs au Covid-19. Leandro Paredes est lui suspendu.

Lewandowski forfait

Le Bayern Munich devra faire sans sa superstar Robert Lewandowski, touché aux ligaments du genou droit. Serge Gnabry, Douglas Costa, Malik Tillman, Corentin Tolisso, Javi Martinez et Ron-Thorben Hoffman sont également forfaits.

Les absents du côté du Bayern Munich : Lewandowski, Costa, Tillman, Tolisso, Javi Martinez, Hoffman (blessés), Gnabry (Covid-19)

Bayern Munich : Neuer (cap.) - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting

PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Diallo - Danilo, Rafinha ou Herrera, Gueye - Neymar, Kean, Mbappé