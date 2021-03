Ligue des Champions : le tirage au sort complet des quarts et des demi-finales

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

C'est donc aujourd'hui que se déroule le tirage au sort des quarts et des demi-finales de la Ligue des Champions. Comme vous le savez, restent en lice : Liverpool, le FC Porto, le Borussia Dortmund, le Real Madrid, Manchester City, Chelsea, le Bayern Munich et, bien entendu, le PSG. Pour le club de la capitale, les données sont relativement simples. Le meilleur tirage serait indéniablement d'affronter le FC Porto ou le Borussia Dortmund.

Le pire tirage ? Le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool ou encore le Real Madrid.

Début du tirage à 12 heures, à suivre en direct et en intégralité sur notre site :

Manchester City-Borussia Dortmund

FC Porto-Chelsea

Bayern Munich-PSG

Real Madrid-Liverpool.

Matches les 6 et 7 avril puis les 13 et 14 avril.

Pour les demi-finales, ce sera le vainqueur de Bayern-PSG contre le vainqueur de City-Dortmund.

​On aura également, donc, le vainqueur de Porto-Chelsea contre celui de Real Madrid-Liverpool.

Les demi-finales aller se joueront les 27 et 28 avril, et les matches retour les 4 et 5 mai.