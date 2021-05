PSG : les 5 conséquences de l’élimination en C1 face à Manchester City (0-2)

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Battu au Parc des Princes en demi-finale aller (1-2), le Paris Saint-Germain abordait son match retour en bien mauvaise posture, contraint de signer un véritable exploit afin de rallier la finale de la compétition pour la deuxième saison consécutive. Mais la performance majuscule tant espérée n’a finalement pas eu lieu. Malgré un bon début de rencontre et une première période encourageante, les hommes de Mauricio Pochettino ont plié, craqué, face à la force collective adverse et un doublé de Riyad Mahrez (2-0).

Après avoir renversé le FC Barcelone et le Bayern Munich aux tours précédents, le club de la capitale prend donc la porte juste avant la finale. Un revers lourd de conséquences pour un groupe qui va devoir rapidement se remobiliser afin de négocier au mieux cette fin de saison, qui s’annonce particulièrement mouvementée.

Risque de saison blanche, Neymar - Mbappé, Doha...

Remobilisation immédiate et obligatoire

Tout fraîchement éliminé, le Paris Saint-Germain n’a pas le temps de se repasser les images de cette double-confrontation dans sa tête. Et pour cause, les hommes de Mauricio Pochettino affrontent ce dimanche le Stade Rennais dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1. Une rencontre ô combien capitale pour les Parisiens dans cette course au titre haletante. Au coude à coude avec le LOSC au classement (75 points, à un point du leader), le PSG va devoir rapidement se ressaisir pour ne pas laisser ce titre filer entre ses doigts, d’autant plus que les Bretons auront également beaucoup à gagner dans ce duel. En effet, le Stade Rennais, septième derrière Lens et Marseille, vise une qualification pour la prochaine édition de la Ligue Europa et va jouer crânement sa chance.

Une grande échéance à venir : la Coupe de France

Piqué au vif après cette nouvelle désillusion, le club parisien va rapidement devoir reprendre ses esprits sur la scène nationale, mais également en Coupe de France. Et oui, si la Ligue 1 reste désormais la principale motivation du PSG, ce dernier est toujours en lice en Coupe de France et un éventuel succès dans cette compétition pourrait consoler un tant soit peu le club de la capitale. Opposés au MHSC en demi-finale de la Coupe de France (15 mai), les hommes de Mauricio Pochettino partiront logiquement favoris et pourraient s'offrir un duel alléchant face à l’AS Monaco en finale, à condition de montrer un visage plus séduisant.

Quid de l'avenir de Neymar ?

Au-delà de l'aspect sportif, cette rencontre semblait cacher un enjeu supplémentaire. Comme l’annonçait le média ibérique Sport ce mardi, en cas d'élimination du PSG contre Manchester City, Neymar pourrait envisager un départ. Déterminé à décrocher une nouvelle Ligue des Champions et enfin obtenir un Ballon d'Or, l’ancien blaugrana s’est une nouvelle fois heurté à un obstacle. Une nouvelle désillusion qui pourrait précipiter son départ alors que le FC Barcelone reste à l'affût dans ce dossier.

Vers un départ également de Mbappé ?

Tout comme l’avenir de Neymar, celui de Kylian Mbappé est indécis. Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2022, le champion du Monde serait réticent à l’idée de prolonger son contrat et fait traîner les négociations. L'élimination face à Manchester City pourrait d’ailleurs contraindre le natif de Bondy à aller voir ailleurs pour tenter de décrocher cette fameuse C1 qui semble toujours lui résister. Une chose est certaine, le Real Madrid sera particulièrement attentif ces prochaines semaines à la décision de l’international tricolore.

Et si le Qatar décidait de taper du poing sur la table ?

A l’instar de l’édition de 2016, le bourreau du Paris Saint-Germain se nomme Manchester City. S’il y a bien un club que les propriétaires du PSG auraient aimé éliminé, c’est bien celui-là. Propriété des Émirats Arabes Unis, rival et ennemi stratégique de l'État Major parisien, le club anglais est bien plus qu'un adversaire sur un terrain de football. En 2016, la défaite face aux Skyblues avait sans doute scellé le sort de Laurent Blanc. Cette deuxième contre-performance face aux Citizens pourrait pousser les hauts dirigeants qataris à taper du poing sur la table en fin de saison et bousculer l’organigramme du club. Les propriétaires de la formation tricolore seraient en effet remontés auprès de Leonardo, à l'origine du transfert définitif de Mauro Icardi. Un choix sportif visiblement contesté en interne en raison de la saison décevante et inégale traversée par l'international argentin.