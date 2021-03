Ligue des Champions : les adversaires du PSG sont connus !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Ca y est, c'est fait. Le PSG est fixé au sujet du tirage au sort des quarts et des demi-finales de la Ligue des Champions. A l'issue du tirage au sort, qui vient tout juste d'avoir lieu en Suisse, les joueurs de Mauricio Pochettino ont en effet hérité du Bayern Munich !

Le quart de finale aura lieu les 6 et 7 avril, pour l'aller, et les 13 et 14 pour le retour.

Manchester City-Borussia Dortmund

FC Porto-Chelsea

Bayern Munich-PSG

Real Madrid-Liverpool.

Pour les demi-finales, ce sera le vainqueur de Bayern-PSG contre le vainqueur de City-Dortmund.

​On aura également, donc, le vainqueur de Porto-Chelsea contre celui de Real Madrid-Liverpool.