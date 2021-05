Ligue des Champions : Manchester City - PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Absent samedi lors de la victoire du PSG face au RC Lens (2-1) à cause d'une blessure au mollet droit, Kylian Mbappé est bien présent dans le groupe de Mauricio Pochettino au contraire d'Idrissa Gueye, suspendu, et Juan Bernat et Alexandre Letellier, tous deux blessés.

Les absents du côté du PSG : Gueye (suspendu), Bernat (ligaments croisés), Letellier (cuisse).

Mbappé apte

Kylian Mbappé

Tout comme lors du match aller, l'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, qui s'est permis le luxe de faire tourner son effectif samedi lors de la victoire face à Crystal Palace (2-0), peut compter sur la totalité de son groupe pour défier le PSG.

Les absents du côté de Manchester City : Aucun.

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - Bernardo Silva, Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne (cap.), Foden.

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé.