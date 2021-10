Ligue des Champions : PSG - Leipzig, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après un joli succès face à City lors de la dernière journée (2-0), les hommes de Mauricio Pochettino retrouvent ce mardi le Parc des Princes face à un adversaire qu’ils connaissent bien désormais pour les avoir affronté lors des deux dernières éditions de la Ligue des Champions. Pour ce match, l’entraineur parisien devra composer sans sa superstar Neymar touché aux adducteurs et laissé au repos ainsi que Leandro Paredes blessé au quadriceps avec l’Argentine. Angel Di Maria purge lui encore sa suspension.

Les absents du côté du PSG : Di Maria (suspendu), Neymar, Paredes (blessés), S.Ramos (reprise), Rico, Bernat, Rafinha (écartés).

Du coté des Allemands, Jesse Marsch devra lui aussi faire sans certains de ses éléments pour espérer un exploit et ne pas se voir rapidement éliminé de toute compétition européenne.

Les absents du coté de Leipzig : Brobbey, Olmo, Halstenberg (blessés).

Les compos probables selon l’Equipe

PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Herrerra, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Draxler

Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Gvardiol - Laimer, Kampl, Adams, Haidara - Nkunku, Poulsen

La une du journal L'Équipe du mardi 19 octobre.



🗞 Lire l'édition > https://t.co/zIJp8W04zg pic.twitter.com/v5ugqHvpAx — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 19, 2021