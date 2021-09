Ligue des Champions : PSG – Manchester City, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Du côté du PSG et de Mauricio Pochettino, on devrait partir sur un 4-3-3 avec le trio magique Neymar – Mbappé - Messi. Sur ce choc, Angel Di Maria est toujours suspendu. Sergio Ramos n'est pas encore prêt. Quant à Sergio Rico, Juan Bernat et Rafinha, ils ne figurent pas dans la liste des 25 joueurs qualifiés pour la phase de groupe.

Les absents du côté du PSG : Di Maria (suspendu), Ramos (reprise), Rico, Bernat, Rafinha (non qualifiés).

Verratti et Messi de retour... et titulaires ?

A Manchester City, Pep Guardiola ne compte que trois absents dont le français Benjamin Mendy, toujours en prison suite à une affaire de viols présumés. Ilkay Gündogan est sur le flanc jusqu'à la prochaine trêve internationale. Quant à Oleksandr Zintchenko, il fait partie des absents de dernière minute...

Les absents du côté de Manchester City : Gündogan, Zintchenko (blessés), Mendy (prison).

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Nuno Mendes – Herrera, Gueye, Verratti – Messi, Mbapppé, Neymar.

Manchester City : Ederson – Walker, Dias (cap.), Laporte, Joao Cancelo – B.Silva, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Ferran Torres, Grealish.