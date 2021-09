Ligue des Champions : PSG - Manchester City, Lionel Messi récompensé

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Le but de Messi face à City élu plus beau but de la semaine en LDC. Très attendu, le premier but de la star argentine n’a pas déçu. Après une chevauchée dans la défense de Manchester City ainsi qu’un bel une-deux avec Kylian Mbappé, Lionel Messi est venu crucifier d’une frappe sous la barre Ederson et les hommes de Pep Guardiola.

Malgré les buts sur volées tout aussi extraordinaires de Sébastien Thill permettant à Sheriff Tiraspol de s’imposer au Real Madrid d’Alex Telles avec Manchester United face à Villarreal et d’Antoine Griezmann face au Milan AC, c’est bien le sextuple ballon d’or qui a été récompensé. On vous laisse admirer ces merveilles.

The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi 🙌#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021