Ligue des Champions : résultats, buteurs, pour tout savoir sur la soirée de C1

Voici les résultats, et les différents buteurs, de la soirée pour le retour de la Ligue des Champions. On notera le large succès du FC Barcelone, en dépit de l'expulsion de Pique, celui du RB Leipzig, de la Lazio Rome face au Borussia Dortmund et des performances pour le moins inattendues des clubs français.

Zenith Saint-Petersbourg-Bruges : 1-2 (Dennis, De Keteleare pour Bruges, Horvath, csc, pour le Zénith)

Dinamo Kiev : Juventus Turin : 0-2 (Morata, 46e et 84e)

Chelsea-FC Séville : 0-0

Lazio-Dortmund : 3-1 (Immobile, Hitz csc, Akpa, Haaland)

RB Leipzig - Istanbul : 2-0 (Angelino, Angelino)

PSG-Manchestter United : 0-1 (Fernandes, sp)

Stade Rennais-Krasnodar : 1-1 (Guirassy, Ramirez)

FC Barcelone - Ferencvaros : 5-1 (Messi, Fati, Coutinho, Pedri, Dembélé, Kharatin sur pénalty). Gérard Pique a été expulsé.