Lionel Messi a fait son choix pour les JO de Paris

The Athletic consacre un article à Lionel Messi et sa probable absence aux JO de Paris. Le média croit en savoir les raisons. Malgré l'appel du pied de Javier Mascherano, le sélectionneur argentin pour la compétition, Messi, qui a déjà remporter la compétition, ne devrait pas donner suite.

Priorité à la Copa America

Il compterait alléger au maximum son calendrier et prioriser une participation à la Copa América l’été prochain, un trophée qu’il rêve de conserver avec l’Albiceleste. De plus, avec l'Inter Miami, il voudrait participer à la Coupe de la Ligue, un tournoi qui débutera le 26 juillet, soit exactement en même temps que les JO. Il ne serait pas question pour la Pulga d'abandonner la franchise floridienne présidée par David Beckham, et où viennent de le rejoindre ses amis Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez.

