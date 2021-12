Lorient - PSG : le message de Sergio Ramos après son carton rouge

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Remplaçant au coup d’envoi, Sergio Ramos est entré en jeu à la mi-temps lors du match entre Lorient et le Paris Saint-Germain (1-1), comptant pour la 19e journée de Ligue 1. Mais le défenseur central espagnol, qui disputait seulement son deuxième match de Ligue 1 depuis son arrivée au PSG, a été expulsé en fin de match.

Sur son compte Twitter, l'ancien capitaine du Real Madrid a réagi à son carton rouge. "Aujourd’hui est un nouveau jour pour apprendre, demain sera un nouveau jour pour s’améliorer. Toujours aller de l’avant, on continue !"

Hoy es un nuevo día para aprender; mañana es un nuevo día para mejorar. Siempre mirando hacia delante. ¡Seguimos! 💪

Today is a new day to learn; tomorrow is a new day to improve.

Always onwards! 💪#AllezParis pic.twitter.com/M017BepiME