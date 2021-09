PSG : Nasser Al-Khelaïfi se paye le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juve !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus Turin ne sont pas encore résignés : ils comptent toujours créer une Super Ligue européenne. « Il est de notre devoir de faire face aux graves problèmes auxquels le football est confronté. Cette position monopolistique [de l’UEFA] nuit au football et à son équilibre compétitif. Notre objectif est de continuer à développer le projet Super Ligue de manière constructive et collaborative, en comptant sur la contribution […] des supporters, joueurs, entraîneurs, clubs, ligues et fédérations « , avaient-ils expliqué dans un communiqué, fin août.

Ce qui leur a valu un bon tacle de Nasser Al-Khelaifi ce lundi devant l'ECA. « Tandis que les trois clubs rebelles gaspillent de l’énergie, déforment les récits et continuent à crier au ciel, les autres avancent et concentrent toutes leurs forces sur la construction d'un avenir meilleur pour le football européen », a en effet glissé le président du PSG. A bons entendeurs...

Nasser Al-Khelaifi à l'ECA aujourd'hui : "Tandis que les trois clubs rebelles gaspillent de l’énergie, déforment les récits et continuent à crier au ciel, les autres avancent et concentrent toutes leurs forces sur

la construction d'un avenir meilleur pour le football européen" pic.twitter.com/eJjVuQmBfS — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 6, 2021