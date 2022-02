LOSC - PSG : Ben Arfa a donné une petite leçon à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Hatem Ben Arfa ne rate jamais ses retrouvailles avec le PSG. L’ancien Marseillais livre des prestations de haut niveau pour chaque opposition avec le club dans lequel il a évolué entre 2016 et 2018.

Pour Prime Vidéo, à l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé est revenu action, où il a été émerveillé par le talent de Ben Arfa : " Sur l'action, au départ, on est deux avec Di Maria et on se regarde en mode vas-y toi, c'est toi qui vas prendre. Il maîtrise. Comme on dit souvent, la qualité ça ne s'achète pas à Carrefour. Il peut ne pas jouer pendant un an, mais il y aura toujours des restes même s'il perdra en rythme, mais la qualité, il l'a. Mais j'avoue que quand il redémarre, on était sur le recul frein. On se demandait qui allait manger. Moi, je ne voulais pas manger."

🔚👏 Magnifique victoire parisienne dans ce choc de la #Ligue1 ! Un festival offensif avec des buts somptueux ❤️💙🔥@losclive 1⃣-5⃣ @PSG_inside #𝗟𝗢𝗦𝗖𝗣𝗦𝗚 I 1-5 pic.twitter.com/1kxPjimt4V — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 6, 2022