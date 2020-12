LOSC – PSG (0-0) : Kimpembe élu plus beau tacle de l'année ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

On jouait la 78e minute hier lorsque Presnel Kimpembe a réalisé le geste du choc entre le LOSC et le PSG, avec ce tacle devant Burak Yilmaz alors qu'il était seul face à trois joueurs lillois et qu'il venait de ressentir une pointe.

Alonzo : « C'est Monsieur Kimpembe ! »

Un geste que Jérôme Alonzo a salué hier dans L'Equipe du Soir. « Il y a tout ce qu'on aime là dedans, a commenté l'ancien portier. C'est Monsieur Kimpembe ! Techniquement, son geste est fantastique, et là il l'est encore plus car il l'a fait alors qu'il était blessé. C'est un point de sauvé. Il a été décisif. »

Mêmes éloges chez Régis Brouard : « Il grimace mais il fait huit foulées pour aller tacler alors qu'il sait que ça peut être terrible pour lui. » Un courage qui lui vaudra trois semaines d'arrêt.