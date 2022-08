LOSC - PSG (1-7) : Fonte dépité, Donnarumma aux anges, Galtier pointilleux

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les regards n'étaient pas les mêmes, forcément. Ni les mots, qui pour les joueurs du LOSC, se sont transformés en maux face à l'ampleur de la défaite, sur le score de 7-1. C'est le défenseur central, José Fonte, qui est venu au micro de Amazon. "Il faut être plus intelligent. On a fait trop d'erreurs individuelles. Contre Paris, on ne peut pas donner des cadeaux. Mais il reste beaucoup de matchs, Paris est une grande équipe. On sait qu'on peut faire beaucoup mieux. On va se concentrer, s'améliorer et travailler pour faire mieux au prochain match."

Dans le camp d'en face, pas vraiment la même sensation. Logiquement. Le gardien, Gianluigi Donnarumma : "On est très contents, on a pris beaucoup de plaisir. Le plus important reste la victoire et on a vraiment produit un grand football. Les attaquants ? Oui, ils ont été très bons. C’est toute l’équipe qui a fait un grand match. On travaille bien, et ça se ressent sur le terrain".

Christophe Galtier, lui, est revenu sur le premier but de Kylian Mbappé, marqué après 8 secondes de jeu seulement. "Je vais faire une dédicace à mon staff technique. C'est un but qu'on ne reverra pas mais allez voir le championnat espagnol ou le championnat allemand, il y a des équipes qui ont marqué comme ça. Cette semaine, on a identifié deux ou trois situations. Oui, ça a été fait aux Pays-Bas et aussi en Espagne par le Rayo Vallecano. Le montrer est une chose, le faire à vide à l'entraînement aussi. Mais le faire là..."