LOSC - PSG (1-7) : impressionnant, fulgurant, Paris explose déjà tous les records

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ça aussi, c'est fait. Et on se demande, au fond, quand va s'arrêter la promenade de santé du PSG, version Christophe Galtier, qui écrase tout sur son passage depuis des semaines. Alors que le rendez-vous du soir, face au LOSC, faisait figure de test, on a assisté à une nouvelle promenade de santé du club de la capitale. Impressionnant de maîtrise, et de rigueur, face à un adversaire dépassé et submergé dès la première période.

On pourrait évoquer le premier but de Kylian Mbappé, inscrit dès la 8e seconde jeu (record égalé qui datait de près de 20 ans), mais comment ne pas surtout saluer une prestation d'ensemble avec des talents rares (Messi, Neymar) au diapason et une force collective qui laisse pantois. Le PSG, qui menait 4-0 à la pause avec des buts signés Mbappé, donc, Messi, Hakimi et Neymar, ne s'est en rien relâché au retour des vestiaires, appuyant là où ça faisait mal.

Neymar, pour un doublé, et Mbappé, auteur quant à lui d'un triplé, ont poursuivi le festival sans que les Lillois, qui avaient réduit le score par Jonathan Bamba, existent un seul instant. Des Lillois qui, comme le rapportait le quotidien l'Equipe, n'ont pas connu un tel revers sur leur pelouse depuis...1958 et une défaite face au Racing Club Paris.

Kylian Mbappé expéditifs, des buts en cascade, Neymar et Messi étincelants, un adversaire martyrisé, le PSG 2022-2023 est parti pour faire mal. Très mal même.