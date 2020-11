L'UNFP dévoile ce lundi le nom des trois joueurs nominés pour le trophée du meilleur joueur de L1 en octobre. On retrouve sans surprise Jonathan Bamba (LOSC)), Kylian Mbappé (PSG) et Wissam Ben Yedder (Monaco). Bamba totalise 2 buts et 3 passes décisives sur la période, Mbappé 6 buts et 2 passes, et Ben Yedder 3 buts et 1 passe. Ibrahima Niane (FC Metz) avait été élu joueur du mois de septembre. Résultat des votes lundi prochain.

