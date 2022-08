LOSC - PSG : deux records pour Mbappé, un pour Neymar

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paolo Dybala fait attendre Paris

Grâce à un triplé de Kylian Mbappé (1e, 66e), un doublé de Neymar (43e, 52e) et des buts de Lionel Messi (27e) et Achraf Hakimi (39e), le Paris Saint-Germain a atomisé ce dimanche le LOSC (7-1), en clôture de la troisième journée de Ligue 1.

Podcast Men's Up Life

La soirée des records

Auteur de l'ouverture du score après seulement 8 secondes, Kylian Mbappé a égalé le record du but le plus rapide en Ligue 1, qui était détenu par Michel Rio avec Caen contre Cannes (3-1) en février 1992. Lors de cette rencontre, l'attaquant parisien est également devenu le meilleur buteur de l'élite au XXIe siècle avec 139 réalisations, dépassant son ancien coéquipier, Edinson Cavani, d'un petit but. Quant à Neymar, il est devenu le premier joueur à être impliqué dans 11 buts après trois journées de championnat au XXIe siècle (5 réalisations, 6 passes décisives).

📺 Les 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐬 et tous les buts de la démonstration parisienne à Lille (1-7) ! 🔴🔵#LOSCPSG pic.twitter.com/U0H8ELp5mT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 21, 2022

Pour résumer Lors de la gifle infligée ce dimanche par le Paris Saint-Germain au LOSC (7-1), en clôture de la troisième journée de Ligue 1, Kylian Mbappé et Neymar ont fait tomber des records.

Fabien Chorlet

Rédacteur