LOSC : un nouvel absent de marque au PSG contre les Dogues ?

Le virus FIFA pourrait frapper le PSG contre le LOSC. Après avoir joué deux matches avec l’Italie la semaine dernière, Marco Verratti et Alessandro Florenzi ont été libérés hier et vont rentrer à Paris. Selon la presse italienne, le milieu du PSG souffre d’une contusion à la cuisse gauche et le latéral droit montre quelques signes de fatigue.

Pour ne rien arranger, Abdou Diallo ne s'est pas entraîné depuis deux jours avec la sélection sénégalaise ! «Il a une petite gêne au pied », a précisé son sélectionneur Aliou Cissé. La seule bonne nouvelle pour le PSG en vue du choc contre le LOSC se nomme Maurio Icardi.

Icardi devrait postuler contre le LOSC

Touché à une cuisse en Coupe de France contre Lille (3-0, 17 mars, l’attaquant argentin a repris l’entraînement après dix jours de soins et de programme adapté. Si la donne évolue toujours favorablement, il devrait pouvoir postuler face aux Dogues samedi (17h).