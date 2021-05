Manchester City - PSG (2-0) : Neymar massacré, son mode guerrier a été indécent

Zapping But! Football Club PSG - Manchester City : l'histoire des confrontations entre Pochettino et Guardiola

Neymar aurait sans doute dû se taire. Avant le match contre Manchester City, l’attaquant du PSG criait à l’envi qu’il serait le premier guerrier à aller au combat et serait même prêt à mourir sur le terrain pour assurer la qualification en finale de la Ligue des champions.

Le Brésilien n’a finalement rien activé du tout, multipliant les prises de balle et donnant l’impression d’être seul sur le rectangle vert pour écoper d’un logique 3 dans L’Équipe. « Neymar a fait du Neymar, il a surjoué, il n’avait pas son compère Mbappé, c’était compliqué pour lui. Ce n’était pas un grand Neymar donc ce n’était pas un grand Paris », a résumé Édouard Cissé.

Neymar, aucun tir cadré et 40% de duels gagnés !

Aux commentaires du match, Jérôme Rothen a été bien plus cinglant. « Neymar, on attend plus et moi le premier ! Vous voulez le prolonger mais il faut aussi le recadrer ! Quand il n'est pas bon, il faut lui dire, a-t-il tonné au micro de RMC Sport. Le directeur sportif lui passe la pommade car il faut le prolonger. S'ils veulent passer le cap avec Neymar, il faut que ça passe par le comportement. » Dans les faits, le mode guerrier de Neymar aura ressemblé à ce qui suit : 5 tirs (0 cadré), 22 ballons perdus (seul Angel Di Maria a fait pire avec 23), 4 fautes subies et enfin 40% de duels gagnés.