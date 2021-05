Manchester City - PSG (2-0) : arbitrage, Mercato... Leonardo dribble les sujets sensibles et fait une annonce sur l'avenir

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Le Paris Saint-Germain est tombé sur un os ! Une semaine après leur défaite au Parc des Princes (1-2), les hommes de Mauricio Pochettino ont encore plié face à Manchester City dans le cadre de la demi finale retour, ce mardi à l'Etihad Stadium (2-0). Malgré l'élimination aux portes de la finale de la compétition, Léonardo, le directeur sportif du club parisien, a préféré retenir le positif, se projetant fièrement vers l'avenir.

"On ne peut pas oublier ce qu’on a fait sur les deux dernières années. On est arrivé en finale et on a perdu 1-0 contre une équipe qui a tout gagné. Cette année, on a éliminé le Barça et le Bayern. L’objectif est toujours de gagner. Notre parcours nous a mis comme un vrai candidat pour gagner la Ligue des champions. On doit continuer, garder la base. Ça a été une année très compliquée. On doit être satisfait."

"(L’avenir de Neymar et Mbappé) Honnêtement, ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit. On doit être fier de ce qu’on a fait. Notre objectif, c’est de gagner. On a mieux joué sur deux mi-temps sur quatre, on a pris des buts bizarres. Il y a beaucoup de choses positives. On est sorti de situations très difficiles pendant la compétition. Je suis optimiste pour le futur."

Pochettino n'a pas voulu parler des insultes de l'arbitre S'il estime avoir « dominé une équipe de Manchester City plus clinique », Mauricio Pochettino n'a pas accablé ses joueurs après l'élimination. Au micro de RMC Sport, le technicien argentin est resté dans un discours très positif... Et il n'a pas voulu s'attarder sur l'arbitrage : « Les joueurs m'ont dit ce qui s'est passé sur le terrain. Cela ne changera pas le résultat pour autant. On doit se concentrer sur le futur ». Et « Poche » le promet : Paris répondra présent dès dimanche face à Rennes pour tenter d'aller chercher le titre de Ligue 1. « On va se remobiliser. On a des joueurs de classe mondiale. Aujourd'hui et demain, ce sera difficile à digérer mais on va y retourner en étant fort. On est prêt à gagner les matchs qui nous restent ». 🗣 "On a dominé une équipe qui n'est pas facile à dominer. Manchester City a été plus clinique."



"Il faut garder la concentration"

Plus tard, le directeur sportif du PSG a été invité à réagir aux propos de Marco Verratti et Ander Herrera, qui ont accusé l'arbitre de la partie d'avoir insulté certains joueurs durant la partie.

"On a parlé de ça (des insultes de l’arbitre, ndlr). C’est tellement clair que je ne commente même pas. C’est dommage. Je pense qu’il y a eu beaucoup de situations qui n’étaient peut-être pas bien gérées."

Enfin, Leonardo s'est projeté sur les prochaines échéances à venir et la bataille pour la course au titre en Ligue 1. "Il y a trois matchs de Ligue 1. Ce sont trois finales. Il faut garder la concentration. Et remporter les points pour être champions. Il y a aussi la Coupe de France. On doit garder de l’énergie. On a perdu, malheureusement, mais on sort d’ici avec la conscience qu’on est un grand groupe."