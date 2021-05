Manchester City - PSG : Pochettino révèle la raison de la non-titularisation de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L'information est tombée quelques minutes avant le début du choc, lors de la divulgation officielle des compositions des formations. Touché au mollet et incertain avant la partie, Kylian Mbappé va débuter la rencontre face à Manchester City sur le banc. L'international tricolore, qui pourrait néanmoins entré en cours de match, est remplacé par Mauro Icardi.

Interrogé sur la non-titularisation du Tricolore, Mauricio Pochettino a livré quelques détails au micro de RMC Sport. "Nous avons attendu (pour Mbappé) et on a parlé avec le staff médical en accord avec lui. On a pris la meilleure décision pour tout le monde. Il ne se sent pas de débuter le match, même s'il a tout fait pour être là. C'était impossible. Il est dans l'équipe et on verra".

"Icardi est un buteur avec l'expérience pour ce genre de matchs. Il apporte différentes choses à notre équipe, par rapport à d'autres. On va sans doute jouer de manière différente avec lui. On croit en lui, comme en Moise".

"Peut-être qu'on va jouer de manière différente, c'est normal. On croit en nous, on pense qu'on peut faire quelque chose de spécial. On a un système flexible. On peut jouer en 4-3-3 ou 4-2-3-1. En tout cas, on s'est préparés à jouer de manière différente pendant la rencontre".