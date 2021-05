Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Battu au Parc des Princes face à Manchester City (2-1) en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devra s'imposer par deux buts d'écart ou en marquer un de plus que les Citizens s'ils en plantent au moins deux lors du retour à l'Etihad Stadium afin de se qualifier pour la finale.

Manchester City - PSG sur RMC Sport 1

Neymar face à la défense citizen Credit Photo - Icon Sport

Pour suivre la rencontre Manchester City - PSG, nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne RMC Sport 1 à 21 heures. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur les chaînes du groupe RMC et directement par internet, c'est ici que l'on peut s'abonner.