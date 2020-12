Manchester United - PSG (1-3) : Mbappé, un anniversaire doux-amer

Le Paris Saint-Germain était dos au mur, ce soir, au moment de pénétrer sur la pelouse d'Old Trafford. La victoire du RB Leipzig chez Basaksehir Istanbul (4-3) en début de soirée l'avait renvoyé à la 3e place, à trois longueurs des deux leaders, Manchester United et les Allemands. Pour s'éviter une dernière journée horrible et prise de tête, il lui fallait s'imposer chez les Red Devils. Ce qu'il a su faire, parfois avec brio, parfois avec réussite. Mais l'essentiel est dans la victoire, qui le place désormais en position de force avant le rendez-vous de la semaine prochaine. Mais il ne saurait cependant occulter un problème majeur.

Pourtant, le schéma était fait pour lui

Ce problème, c'est Kylian Mbappé. La superstar parisienne n'a plus marqué en Champions League depuis un an. Et ce soir encore, le natif de Bondy est resté muet. Certes, il a joué un rôle crucial sur l'ouverture du score de Neymar à la 6e minute puisque c'est sa frappe mal repoussée qui permet au Brésilien de marquer. Mais pour le reste, il a semblé une fois de plus à côté de ses pompes, en manque de confiance ou d'énergie pour faire la différence. En témoigne cette ultime occasion où, au terme d'une belle chevauchée, il préfère frapper (à côté) que servir Neymar, bien placé.

Pourtant, Thomas Tuchel lui avait concocté un dispositif parfait pour lui, avec Moise Kean à ses côtés. L'idée étant de prendre la profondeur sur les contre-attaques ou de se servir du grand attaquant italien comme d'un pivot. Mais ça ne l'a pas fait. Et si le PSG a aujourd'hui de bonnes chances de se qualifier pour les 8es de finale de la Champions League, c'est grâce à d'autres joueurs que Kylian Mbappé qu'il le doit. Ce qui est forcément très problématique…