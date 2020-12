Manchester United - PSG (1-3) : Tuchel savoure sa victoire

Troisième au coup d'envoi du match à Old Trafford, le PSG est sorti de l'enceinte de Manchester United leader grâce à sa victoire 3-1. Un succès qui a mis du temps à se dessiner mais qui a pu se réaliser grâce aux changements tactiques de Thomas Tuchel, qui a fait évoluer son dispositif d'un 4-3-1-2 vers un 3-5-2 plus offensif. L'entraîneur allemand avait aussi fait le pari de se passer d'Angel Di Maria et bien lui en a pris. On sentait d'ailleurs du soulagement dans sa réaction d'après-match…

"Les derniers jours n'ont pas été faciles"

"Les derniers jours n'ont pas été faciles comme entraîneur. Beaucoup de tensions... mais c'est la vie d'un entraîneur. J’apprends chaque jour. Je fais des erreurs, mais je ne vais jamais arrêter de pousser cette équipe. J’espère que mes joueurs ont le sentiment que nous sommes proches."

"La situation était extraordinaire, car on a fait une réunion dimanche pour se dire qu'on allait recommencer une saison ici. Montrer une autre mentalité. Presque qualifiés, c’est que nous ne sommes pas qualifié. Presque enceinte, c’est pas enceinte. Presque qualifié, ce n’est pas qualifié. Je ne vais pas laisser un seul gars croire qu’on a tout fait."