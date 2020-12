Relancé par sa victoire étriquée face au RB Leipzig la semaine passée, le Paris Saint-Germain joue ce mercredi la deuxième de ses trois finales de la phase de groupe de la Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester United, actuel leader de la poule H (9 pts). Les hommes de Thomas Tuchel (2e avec 6 points) auront à cœur de se venger de leur défaite au Parc des Princes face aux Mancuniens.

Le PSG à l'affiche sur RMC Sport

Le choc décisif entre le Paris Saint-Germain et les Red Devils sera à suivre dès 21 heures en direct et en exclusivité sur RMC Sport. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur RMC Sport et directement par internet, c'est aussi possible ICI.