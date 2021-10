Manchester United, PSG : Cristiano Ronaldo a éclipsé Lionel Messi sur leur autre terrain de prédilection

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

En août, les posts de Lionel Messi sur Instagram, au moment de son départ du FC Barcelone pour le PSG, ont battu tous les records de visionnage. En septembre, Cristiano Ronaldo lui a répondu de la plus belle des façons. Le responsable des réseaux sociaux de Manchester United, Nick Speakman, a publié un article sur LinkedIn pour expliquer combien son club avait tout cartonné.

Sur le mois écoulé, les Red Devils ont été le club de sport le plus suivi de la planète sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, LINE Corp, Weibo Corporation et Douyin. Speakman se garde bien de dire que l'influence de CR7 est à l'origine de ce carton mondial mais il est évident que sans lui, le succès n'aurait pas été au rendez-vous. Et Messi ainsi que le PSG auraient peut-être trôné à la 1ère place…

Only Robert Lewandowski (50) and Erling Haaland (41) have more goals in 2021 than Cristiano Ronaldo (38) ✨ pic.twitter.com/OeIZbQsSvq — ESPN FC (@ESPNFC) October 12, 2021