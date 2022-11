Manchester United, PSG : Ronaldo et Messi envoyés à la retraite par un sélectionneur

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Mise au ban de la communauté internationale, la Russie ne peut participer à la Coupe du monde. Mais ça n'empêche pas ses habitants de la regarder et ses sportifs d'en parler. Ainsi, l'ancien sélectionneur Yuri Semin a-t-il fait parler de lui quand il a été interrogé sur le niveau actuel de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo par le média Sport-Express : "Je n'ai pas envie de comparer les deux à l'heure actuelle parce qu'il y a des footballeurs qui jouent mieux. Des joueurs plus jeunes comme le Brésilien Richarlison ou le Français Mbappé. Aussi bien Ronaldo que Messi ne sont plus aussi décisifs désormais, certains brillent plus qu'eux".

Si, effectivement, Richarlison et Mbappé ont beaucoup fait parler d'eux depuis le début de la compétition, Cristiano Ronaldo a marqué sur le pénalty contre le Ghana (3-2), devenant le premier joueur à inscrit un but dans cinq Coupes du monde différentes. Quant à Lionel Messi, il a frappé lors des deux premiers matches, permettant notamment à l'Argentine de se reprendre face au Mexique (2-0) hier après son faux pas face à l'Arabie Saoudite (1-2). Les deux génies sont donc loin d'être finis...