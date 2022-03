Manchester United, PSG : une dernière danse pour Cristiano Ronaldo et Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce mardi, Marca fait sa Une sur un événement n'ayant aucun lien avec le football espagnol : le match Portugal-Macédoine du Nord. Ou, comme l'a titré le quotidien sportif le plus lu outre-Pyrénées, Cristiano Ronaldo face au tueur de géants. Les Espagnols ont de la mémoire, surtout en matière de football, et ils n'oublient pas combien le quintuple Ballon d'Or leur apporté pendant neuf ans au Real Madrid, que ce soit en termes de buts, lui qui est devenu le plus grand canonnier de l'histoire des Merengue, de trophées (4 Champions League) et de médiatisation.

Du coup, les témoignages d'affection à l'égard du Portugais sont très nombreux, comme ceux à destination de Lionel Messi. Dans une excellente opinion, le journaliste de Marca Diego Pico a réclamé "une dernière danse" pour CR7 avec La Pulga dans le cadre du Mondial du Qatar. Les deux astres ne sont plus ce qu'ils étaient mais, avant que leurs carrières sportives ne s'éteignent, les Espagnols souhaiteraient un ultime duel, sous les yeux du monde entier, sur la scène qatarie. Pour cela, il faut au Portugal surmonter l'obstacle macédonien ce soir !

👥 'Cristiano se merece un último baile con Messi'



✍ Opinión por @D_pico_ https://t.co/77bJBYjLCh — MARCA (@marca) March 29, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur