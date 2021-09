Manchester United : Ronaldo, un K.-O., un record, un message pour Messi mais une défaite

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Cristiano Ronaldo est passé par toutes les émotions ce soir ! Hélas pour lui, c'est avec l'amertume d'une défaite subie à la dernière seconde sur la pelouse des Young Boys de Berne (1-2) qu'il est reparti en Angleterre. La soirée n'avait pas spécialement mieux démarrer puisqu'il s'est fait une grosse frayeur à l'échauffement en… assommant un stadier ! Placé derrière un but, celui-ci s'est pris une frappe non-cadrée du Portugais en pleine tête. CR7 est venu prendre de ses nouvelles pendant que les pompiers s'occupaient de lui.

Sur le terrain, tout avait pourtant bien démarré pour Ronaldo. Avec un record, pour commencer puisqu'il disputait ce soir son 177e match de Champions League, égalant ainsi la marque d'Iker Casillas (avec le Real Madrid et le FC Porto). Avec un but, ensuite, inscrit à la 13e minute sur une passe de Bruno Fernandes. Il n'avait plus marqué en C1 avec MU depuis le 5 mai 2009. C'était en quarts de finale contre Arsenal. C'est son 135e dans l'épreuve. Lui qui est déjà recordman du nombre de buts en sélection tient à garder sa pole position en Champions League. Lionel Messi, son dauphin avec 120 réalisations, est prévenu. Dommage pour le Portugais que Ngamaleu (66e) et Siebatcheu (95e) aient renversé la situation en faveur de Berne…

