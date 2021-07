Match amical : le PSG tenu en échec par le FC Séville (2-2)

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

A cinq jours du Trophée des Champions contre le LOSC, le Paris Saint-Germain a conclu sa campagne de préparation par un bon match nul contre le FC Séville (2-2). Et ce alors qu'il était une nouvelle fois fortement pénalisé par les absences de ses très nombreux internationaux ayant pris part à l'Euro ou à la Copa América.

Après Le Mans (4-0), Chambly (2-2), Augsbourg (2-1) et Orléans (1-0), les hommes de Mauricio Pochettino étaient opposés ce soir à une équipe bien plus forte que les précédentes. Les Andalous ont ouvert le score par Rakitic sur pénalty à la 37e, Paris a égalisé par Icardi à la 47e, puis Séville a repris l'avantage à la 67e par Rodriguez et Nagera a scellé le 2-2 à deux minutes du coup de sifflet final.

PSG : Navas - Hakimi, Bitshiabu (Diallo), Kehrer, Kurzawa (Alloh) - Herrera, Gueye, Dina Ebimbe (Simons) - Draxler, Icardi, Gharbi (Kalimuendo).

