PSG, OM : Mbappé, Icardi et Marquinhos sont forfaits (officiel)

Les supporters du PSG y voient un peu plus clair concernant le groupe du PSG, qui affrontera l'OM, dimanche soir (21 heures). Touchés par la Covid-19, Mbappé, Marquinhos et Icardi seront absents pour cette 2e journée de Ligue 1. « Marquinhos, Icardi et Mbappé sont toujours à part. Tous les autres sont avec le groupe. Nous verrons ensuite."

Navas, Neymar, Paredes sont dans l'incertitude

Aussi touchés par le Covid-19, Navas, Paredes et Neymar sont disponibles pour participer au Classico. Mais, là encore, Thomas Tuchel ne sait pas encore s'ils sont aptes à être titulaire. "Pour certains, il y a très peu de temps. Nous allons voir. Nous avons un autre entraînement demain pour se préparer tactiquement et on décidera à ce moment. Notamment si Draxler (n.d.l.r : blessé contre le RC Lens) peut revenir, et si ceux qui reviennent peuvent être titulaires ou remplaçants." Florenzi pourrait faire sa première apparition sous les couleurs du PSG.