PSG : Kylian Mbappé sera sans pitié avec Edinson Cavani

Au gré des transferts, le football est fait de retrouvailles. Mardi prochain, pour la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Edinson Cavani croisera le fer, avec Manchester United, face au PSG. Le meilleur buteur de l'histoire des Rouge et Bleu pourrait faire mal à ses anciens partenaires, dans leur antre du Parc des Princes.

Interrogé sur la rencontre par Téléfoot, Kylian Mbappé a évoqué le cas Edinson Cavani. "Pas du tout (n.d.l.r : si c'était bizarre de rencontre l'Uruguayen). Il est dans une autre équipe maintenant. Je lui souhaite le meilleur mais il ne fait plus partie des nôtres. On va jouer contre lui et on va essayer de les battre." Sûr de lui, le champion du monde ne paraît pas ému de retrouver "Edi".

Pour rappel, le PSG, vice-champion d'Europe en titre, reste sur une contre-performance face aux Red Devils. En 2019, au stade des huitièmes de finale, les pensionnaires d'Old Trafford avaient éliminé le club de la capitale au terme d'une rencontre retour épique au Parc des Princes (1-3). Cette fois, les Parisiens sont prévenus.