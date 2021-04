Metz – PSG (1-3) : niveau, mentalité, attitude... Antonetti cartonne les Parisiens !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz, serait-il mauvais perdant ? A l'issue de la défaite de ses Grenats ce samedi face au PSG (1-3), le technicien corse a largement balancé sur l'attitude générale des joueurs du PSG.

« Peut-être que les temps ont changé, peut-être que je vieillis »

« Peut-être qu’on n’a pas vu le meilleur PSG aujourd’hui mais ils n’ont pas la mentalité. C’est un bon PSG mais j’ai trouvé des équipes beaucoup plus régulières dans le match et dans la saison », a-t-il lâché en préambule pour parler du sportif avant de tacler sur l'attitude.

« Je trouvais l’équipe de Raï et Valdo plus saine (…) Au niveau du comportement et de l’attitude, il y a des choses qui me gênent par rapport à des équipes de 1994-1995. Peut-être que les temps ont changé, peut-être que je vieillis », a poursuivi un Frédéric Antonetti qui estime que perdre huit matchs cette saison, c'est bien trop « pour une équipe de cette valeur, avec autant d'argent ».