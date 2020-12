Montpellier - PSG (1-3) : l'énorme regret de Ménès au sujet de Mbappé

Mis sous pression par l'OM, victorieux à Nîmes (2-0) vendredi et revenu à un point, le PSG a pris des risques hier soir à Montpellier en laissant plusieurs cadres au repos comme Verratti, Neymar ou Kimpembé. Mais il a tout de même réussi à s'imposer chez les redoutables Héraultais de Michel Der Zakarian (3-1). A cette occasion, Kylian Mbappé a inscrit son centième but avec le club de la capitale, à bientôt 22 ans (il les aura le 20 décembre) et alors qu'il n'est là que depuis trois ans et demi.

"Il faudra qu’il joue à l’étranger pour que tout le monde le trouve formidable…"

Dans son compte-rendu de la soirée, Pierre Ménès a félicité ce qui ressemblait à une équipe bis du PSG pour avoir su s'imposer à la Mosson. Il a également tressé les louanges de Mbappé, regrettant que le grand public critique systématiquement le natif de Bondy, comme ces dernières semaines pour son mutisme en Champions League.

"Le troisième but signé Mbappé serait totalement anecdotique si ce n’était pas le 100e sous le maillot parisien. Avec 49 passes décisives en plus, le tout en 137 matchs. Un bilan monstrueux pour un joueur d’à peine 22 ans qui ne subit pourtant que des critiques sur son rendement et son comportement. Même les critiques que j’ai entendues sur le fait qu’il n’avait pas marqué à Manchester me paraissent particulièrement déplacées vu qu’il est partie prenante sur le premier et le troisième but. Encore une fois, il faudra qu’il joue à l’étranger pour que tout le monde le trouve formidable…"