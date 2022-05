Montpellier – PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Pour ce dernier match de la saison à la maison, Montpellier est privé de nombreux cadres. Aux absences de Jonas Omlin, Téji Savanier, Rémy Cabella et Elye Wahi s'est ajoutée celle de Mamadou Sakho finalement forfait pour une blessure au sacrum. Olivier Dall'Oglio a convoqué 18 joueurs avec Jordan Ferri, qui fait son retour, tout comme Pedro Mendes.

Les absents du côté de Montpellier : Omlin, Cabella, Savanier, Wahi, Sakho (blessés).

Paris privé de Neymar et Kimpembé

Dans l'Hérault, Mauricio Pochettino va composer avec au moins cinq absents. Presnel Kimpembe et Neymar sont suspendus. Julian Draxler, Leandro Paredes et Mauro Icardi ne se sont pas entraînés de la semaine. Seul retour possible à la Mosson : Abdou Diallo.

Les absents du côté du PSG : Neymar, Kimpembé (suspendus), Draxler, Paredes, Icardi (blessés).

Montpellier : Bertaud – Souquet, Cozza, Estève, Ristic – Ferri (cap.), Chotard – Mavididi, Mollet, Gioacchini – Germain.

PSG : Navas – Hakimi, Marquinhos (cap.), S.Ramos, N.Mendes – Verratti, Danilo, Gueye – Di Maria, Mbappé, Messi.

Alexandre Corboz

Rédacteur