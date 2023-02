Montpellier - PSG : masterclass de Messi, disasterclass de Mbappé, les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Gianluigi Donnarumma (5) : Le portier italien a connu une soirée extrêmement calme et n’a réalisé son premier vrai arrêt qu’à la 71e minute devant Mavididi. Mais il a été surpris par la frappe soudaine de Nordin en fin de rencontre (89e).

Achraf Hakimi (7,5) : Quand ses milieux de terrain jouaient avec le frein, c’est lui qui a souvent accéléré le jeu. Au top physiquement, le Marocain a multiplié les projections et est passé à quelques centimètres, un hors-jeu de Ruiz, de voir son but phénoménal être validé (52e). C’est encore lui qui but sur Lecomte avant l’ouverture du score (55e), puis qui sert de relais au 3e but de Zaïre-Emery (92e). Très concentré et propre défensivement par ailleurs.

Marquinhos (5,5) : Un match plutôt propre de la part du Brésilien. Souvent bien placé (45e+3) ou auteur d’un très bon retour (74e), il a passé une soirée tranquille à l’exception de la fin de match plus agitée. Pas encore de quoi rassurer, mais au moins, cette fois, pas d’inquiétude.

Sergio Ramos (Non noté) : Il a obtenu le penalty du PSG en tout début de match mais ne s’est pas remis d’un choc à la tête et a cédé sa place à Renato Sanches (32e). Du moins, c’est ce qu’on a cru un temps, avant une information de Canal + évoquant une pépin aux adducteurs…

Nuno Mendes (4) : De retour comme titulaire en Ligue 1, le Portugais a livré un match très neutre et s’est même plutôt distingué par ses pertes de balle (54e, 65e, 68e), même s’il s’est montré sérieux sur les rares situations qu’il a dû négocier défensivement. Remplacé par Juan Bernat (70e).

Vitinha (4) : Le milieu de terrain portugais traverse une période compliquée, comme l’a confirmé Christophe Galtier. Et cela s’est encore ressenti dans l’Hérault. On ne peut toujours pas reprocher un manque d’activité à Vitinha dans le harcèlement de l’adversaire, mais il a encore connu trop de déchet. Remplacé par Warren Zaïre-Emery (70e), buteur quand le doute commençait à s’installer (92e).

Danilo Pereira (5) : Averti dès la 11e minute, il a basculé en défense centrale à la demi-heure de jeu après la sortie de Ramos. Il n’a pas toujours semblé très serein dans ses interventions mais a rendu une copie correcte au final. Mention spéciale pour sa très belle ouverture vers Zaïre-Emery (76e).

Renato Sanches (4,5) : Le Portugais a été très propre dans son jeu long, mais c’est à peu près tout. Entré en jeu à la demi-heure, il a souvent frustré, en gâchant ce qu’il faisait de bien par des pertes de balle (38e, 59e) ou des fautes (40e). Il manque de rythme mais on attend mieux de sa part.

Fabian Ruiz (7) : Longtemps très, trop discret, coupable de pertes de balles (25e) ou mystifié par Savanier (44e), l’ancien du Napoli a même coûté un but à Hakimi en étant hors-jeu au départ de l’action (52e). Mais il s’est magnifiquement rattrapé en ouvrant le score tel un renard des surfaces, puis en adressant un amour de passe décisive à Messi (72e). Le genre de geste qu’on attend de lui plus souvent.

Carlos Soler (3) : Un centre raté (29e), un mauvais contrôle (49e). Que retenir de plus ? Pas grand-chose, tant l’ancien du FC Valence a encore traversé une rencontre comme un fantôme. On ne reconnaît pas le joueur qui évoluait en Liga, et son manque de confiance est criant.

Lionel Messi (7,5) : On a senti dès les premières minutes qu’il voulait faire oublier sa dernière prestation bien terne. Très mobile et disponible, l’Argentin s’est vu refusé un but pour hors-jeu mais a fait le break d’une finition très subtile (72e). L’un de ses… 9 tirs dans cette rencontre, où on l’a vu très présent dans la zone de vérité. Sans un bon Lecomte, il aurait bien plus gonflé sa fiche statistique (86e).

Kylian Mbappé (Non noté) : 20 minutes seulement, mais 20 minutes de cauchemar absolu pour l’attaquant français. Mbappé a manqué un premier penalty (8e), qui a été à retirer, puis le deuxième (10e), envoyé sur le poteau. Il avait suivi, mais a manqué le cadre devant le but ouvert. Il a ensuite cédé sa place sur blessure, visiblement touché à la cuisse… Remplacé par Hugo Ekitike (21e).

Hugo Ekitike (5) : On ne pourra pas lui reprocher de ne pas s’être rendu disponible après son entrée. L’ancien Rémois a même gagné un duel aérien synonyme de passe décisive sur l’ouverture du score. Mais il doit montrer plus offensivement et peser davantage dans la surface. Sa seule occasion, un face à face conclu par une frappe sur le poteau, a débouché sur un hors-jeu.

Arthur MERLE