PSG : Neymar, Verratti, Navas, ça tourne mal avant le Barça !

La malédiction se poursuit… Depuis le rachat des Qataris, le PSG est toujours en délicatesse avec les blessures à l’orée des grandes échéances européennes. Après avoir perdu Di Maria (cuisse), lors du Classique face à l’OM, le vice-champion d’Europe a vu Neymar sortir prématurément de la rencontre face au SM Caen.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a avoué que sa star brésilienne a ressenti une gêne à un adducteur : « Neymar est touché à l’adducteur, on va attendre l’examen médical demain (...) On espère que ce n’est pas grand-chose mais il faut attendre. Il n’y a pas de regrets d’avoir fait jouer Neymar. Il était en condition pour jouer. Ce sont des choses qui arrivent. » Plus tard dans la soirée, Sébastien Tarrago, journaliste l’Équipe, a annoncé que l’ex-élément du Barça va déclarer forfait pour ses retrouvailles avec son ancienne écurie.

Des incertitudes sur les cas Navas et Verratti

Marco Verratti (côtes) et Navas (adducteurs) demeurent incertains pour ce choc face au FC Barcelone : « Navas a repris individuellement, on va voir s’il peut reprendre demain. Pour Verratti, on fera également un point demain pour qu’il puisse reprendre. » Avant mardi, Pochettino va bruler quelques cierges en espérant avoir de nouvelles forces vives avant son premier grand rendez-vous en tant que coach du club de la capitale.