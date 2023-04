PSG, OGC Nice : Un dirigeant entendu par la police

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Alors que le scandale Galtier ébruite le football français, l’enquête au sein de l’OGC Nice se poursuit. En ce sens, le président Niçois Jean-Pierre Rivère, a été entendu par la police selon les informations de l’Équipe.

D’autres dirigeants interrogés

Selon les informations de RMC Sport, Jean-Claude Blanc, Florent Ghisolfi et Dave Brailsford ont pris la parole face au groupe, de plus le mail de Julien Fournier a été identifié comme vrai auprès d’eux. Les enquêteurs poursuivent leur travail dans les locaux de l’OGC Nice, et d’autres membres du club sont interrogés.