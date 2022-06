OGC Nice - Mercato : Rivère vend la mèche pour Galtier au PSG, Favre assure que Todibo, Thuram et Gouiri vont rester

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Le retour de Favre

Jean-Pierre Rivère : "Une nouvelle page se tourne. Je suis très heureux d'avoir Lucien Favre parmi nous. Il n'y a pas eu beaucoup d'informations ces derniers temps, vous avez eu l'impression qu'on était dans le flou, absolument pas. On a proposé une stratégie différente à l'actionnaire, on a voulu retrouver l'ADN du club, avoir du beau jeu, prendre du plaisir et que l'OGC Nice soit reconnaissable au-delà de son maillot."

Lucien Favre : "C'est quelque chose de spécial de revenir ici. Ça s'est bien passé en 2016-2018, au niveau sportif et humain. J'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui j'ai gardé un contact régulier. Il y a eu un autre club, après il y a eu l'OGC Nice et je n'ai pas hésité. Ce que fait Ineos est très intéressant, ce qu'ils veulent construire est très important. Au niveau humain, c'est aussi très agréable de venir dans un club comme ça, j'ai gardé des contacts avec beaucoup de monde. J'aime ce côté humain."

L'objectif pour les deux prochaines saisons

Lucien Favre : "D'ici deux ans, l'objectif est de finir dans les trois premiers... et même plus ! Je l'assume. Il faut dire la vérité, c'est l'objectif."

Le mercato estival

Lucien Favre : "Il y aura certainement des transferts, c'est capital. On travaille en bonne relation avec Julien Fournier. Il faut échanger les idées, les joueurs qu'on voit, pour prendre la bonne décision. Ça doit être aussi intuitif."

Jean-Pierre Rivère : "Dans le football, vous avez un mot qui bloque beaucoup de chose: le fair-play financier. On a cette contrainte donc on va essayer de faire le maximum tout en restant dans les contraintes. On a un groupe puissant, mais il y a une limite. Donc ce n'est pas des grands noms. On veut faire de Nice un club performant à tous les niveaux, ça va prendre du temps. On ne parle pas de grands noms, on parle de faire les choses intelligemment."

Galtier

Jean-Pierre Rivère : "Les contacts avec Favre, il y en a toujours eu, même l'année dernière. J'ai toujours eu de l'affection pour lui et c'est un jeu que j'aime bien voir. J'ai été très heureux d'avoir Galtier comme coach. Cette année, je me suis dit qu'on avait une chance sur 100 de faire venir Favre et ça l'a fait. On connaît à peu près la destination de Galtier, ils ont encore quelques détails à régler. Je souhaite qu'il fasse la meilleure saison possible, c'est une opportunité fantastique."

La qualité du groupe actuel

Lucien Favre : "Il y a des bons joueurs dans ce club, une bonne mentalité d'après ce que j'ai vu sur le premier entraînement. C'était très intéressant ce matin, j'ai vu beaucoup de choses positives."

L'avenir de Todibo, Thuram et Gouiri

Lucien Favre : "Gouiri et Thuram vont rester, c'est sûr. Todibo aussi. Ils vont rester."

Le poste de gardien

Lucien Favre : "Je regarde, je vais observer lors des 10 prochains jours. Bulka m'a fait une bonne impression, mais il faut qu'on prenne un autre gardien."

Les supporters

Lucien Favre : "J'aimais bien ce stade, c'était magnifique. J'adorais ça. Il y avait une bonne communion entre nous et les supporters. Je me réjouis de retrouver les supporters."

Pour résumer Officiellement nommé à la tête de l'OGC Nice en remplacement de Christophe Galtier, Lucien Favre était présenté ce lundi à la presse en compagnie du président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère.

